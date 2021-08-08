7 أيام مهلة لأصحاب السيارات التالفة

مكة المكرمة ـ البلاد

تواصل أمانة العاصمة المقدسة جهودها في إزالة مشاهد التشوه البصري من الأحياء وذلك عبر فرق البلديات الفرعية، وأمس أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫وكالة البلديات، أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة.

وأبانت الأمانة أنها ستمهل مُلاك هذه السيارات المهملة والتالفة 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ وذلك لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة، كما أنها تأمل من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها. وكانت أمانة العاصمة المقدسة سبق وأن طرحت حملة 11 نموذجا بديلاً لتحويل التشوه البصري والاختلالات الناتجة عن اختلاف لوحات المحلات التجارية إلى شكل متسق وجمالي، وذلك بإنفاذ تنظيمات جديدة أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أخيراً للوحات وكالات الدعاية والإعلان، مستهدفة نحو 130 ألف محل تجاري تمثل جملة المحلات الخاضعة للأمانة، بهدف تحسين المظهر العام مكة المكرمة ، لافتة إلى أن محددات واشتراطات تصاميم لوحات المحلات التجارية على واجهات المباني تتمثل في ضرورة وضع اللوحة الخارجية (من الحروف البارزة فقط) للمحل التجاري على الواجهة ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والدور العلوي بارتفاع 80 سم، مع ترك مسافة 25 سم على الجانبين من حدود واجهة المحل، وفرضت أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على الاسم التجاري للنشاط، ورقم السجل التجاري والشعار -إن وجد- حسب السجل التجاري، لافتاً النظر إلى أن النظام حدد أن تكون لوحات المحلات من الحروف البارزة، وإضاءة الحرف مخفية، ومنع استخدام الكشافات، واستخدام خلفيات إضافية للأحرف البارزة غير مواد التشطيب الأساسية لواجهة المبنى. وشددت على ضرورة توحيد اللوحات على المبنى الواحد، أما في الشارع الرئيس فينبغي أن تكون اللوحات متناسقة في اللون والشكل، ولابد أن يراجع المالك أو صاحب المحل البلدية لأخذ الموافقة، والتي تحتوي على مواصفات اللوحة منعا للاختلاف والاجتهادات، مبيناً أن الوزارة سعت لتنظيم الأمر بوضع 11 نموذجاً، وتم تحديد محددات على لذلك، وفي حالة تحديد تصميم خاص بمحل ما لابد من أخد الموافقة من الأمانة، مؤكدا أن الأمانة ألزمت الجميع بالالتزام بمحددات الوزارة لخصوصية مكة المكرمة.