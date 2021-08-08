المحليات

21967 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” (21967) مخالفة. وذلك للفترة من 22 / 12 / 1442هـ  حتى 28 / 12 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(7214)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3022)،. ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2189)، ومنطقة القصيم بـ(2119)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1836)، ومنطقة حائل بـ(1818)، ومنطقة الجوف بـ(1331)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(666)، ومنطقة تبوك بـ(541)، ومنطقة الباحة بـ(334)، ومنطقة جازان بـ(316)،. ومنطقة عسير بـ(314)، ومنطقة نجران بـ(267).

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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