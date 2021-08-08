متابعات

وزارة الصحة تحصد جائزة دولية

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- البلاد

حصدت وزارة الصحة جائزة (كرييتف فلور” thecreativefloor) في لندن (مسار الرعاية الصحية) وذلك نظير حملة (#عيونك_تكفي) التي نفّذتها مؤخراً ضمن جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وهدفت الوزارة من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره . وتضمنت الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبيّن فوائد الكمامة، حيث تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *