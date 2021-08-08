وزارة الصحة تحصد جائزة دولية

الرياض- البلاد

حصدت وزارة الصحة جائزة (كرييتف فلور” thecreativefloor) في لندن (مسار الرعاية الصحية) وذلك نظير حملة (#عيونك_تكفي) التي نفّذتها مؤخراً ضمن جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره.

وهدفت الوزارة من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره . وتضمنت الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبيّن فوائد الكمامة، حيث تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.