مصاريف الأهلية .. ما زال المسلسل متواصلا

البلاد ـ رانيا الوجيه ـ احمد الاحمدي ـ حمود الزهراني – مرعي عسيري

مع العد التنازلي للعودة الحضورية للمدارس دعا عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات المدارس الأهلية بضرورة إيجاد آليات موحدة لخفض رسوم تلك المدارس لافتين إلى أن الكثير من إدارات المدارس الاهلية تصر على تحصيل كامل الرسوم الدراسية من طلاب المرحلة الابتدائية رغم أن الدراسة عن بعد وعدم حضور الطلاب وليس هذا فحسب بل أن بعض المدارس زادت الرسوم ، واتساقا مع ذلك أوضح عدد من أصحاب المدراس الاهلية أنهم لم يرفعوا الرسوم الدراسية رغم أنهم يقومون خلال فترة الدراسة عن بعد بدفع رواتب المعلمين والايجارات والمصاريف التشغيلية، فيما أكدت وزارة التعليم أنها ليست لها علاقة برسوم المدارس الخاصة لأنها عقود تتم بين إدارات المدارس واولياء امور الطلاب والطالبات.

بداية تقول شاليمار كعكي إحدى المواطنات لدي ثلاث بنات في مدرسة أهلية إحداهما في المرحلة الثانوية برسوم قدرها 29 الف ريال والابتدائي برسوم قدرها 27 الف ريال ، والروضة 19 الف ريال وتعتبر هذه الأسعار بعد التخفيض لي بشكل خاص. ولكن مضطرة لقبول تلك الأسعار كون بناتي ملتحقات بتلك المدرسة منذ المراحل الدراسية الأولى.

تنافس في الأسعار

من جهتها أوضحت هند حجازي أنه لديها ثلاثة أبناء في مدارس خاصة في مراحل دراسية مختلفة حيث أوضحت بقولها : نعاني من ارتفاع أسعار المدارس الأهلية وبالتحديد المدارس العالمية، التي يلتحق بها في الأغلب طلاب من جاليات عربية، ومع نقص عدد الطلاب المقيمين اصبح هناك ارتفاع في اسعار الرسوم الدراسية لتغطية العجز المادي ، بالرغم من أن التعليم عن بعد ، وبدوري كولية أمر في حال تم رفع الرسوم أضطر الى تغيير المدرسة والبحث عن مدرسة أخرى بما يتناسب مع الميزانية لدينا بسعر أرخص وبذات المستوى للمدرسة السابقة، ولذلك أصبح هناك تنافس في الأسعار بين المدارس الخاصة والعالمية التي تقدم ذات الجودة والخدمة للطلاب.



إيجار المباني

وفي السياق نفسه أوضحت فريدة فارسي مالكة مدرسة خاصة بقولها: بالنسبة لطبيعة أسعار المدارس الأهلية فهذا أمر يتفاوت بين مدرسة وأخرى حيث ستبحث كل مدرسة وضعها وظروفها من حيث تكاليف رواتب المعلمات والكوادر الإدارية بالمدرسة بالإضافة إلى إيجار المباني المدرسية المستأجرة لبعض المدارس التي يتوجب عليها دفع إيجار المبنى سواء كان التعليم عن بعد أو مباشرة الدوام به ، وبعض اصحاب المدارس الاهلية مضطرون لرفع الرسوم اتساقا مع ارتفاع تكاليف المستلزمات الدراسية ومصاريف التشغيل، وذلك ما يضع المدارس الأهلية تحت دراسة التكاليف المادية ومن خلالها يتم القرار في رفع أو تخفيض الرسوم الدراسية.



رواتب المعلمين

من جانبها أوضحت هيا الهلالي احدى مالكات للمدارس الخاصة أن إدارة مدرستها فبادرت بتقديم خفض نسبته 40 % في الرسوم لأولياء الأمور وبالرغم من أن هناك بعض الأهالي يظنون بما أن التعليم سيكون عن بعد فمن حقهم الحصول على تخفيض كبير، ولكن الواقع للمدارس الأهلية أنها مكلفة بدفع رواتب للمعلمين كون المعلمين لدينا يباشرون أعمالهم وتقديم الحصص اليومية بصورة اعتيادية من الساعة الـ 8 صباحا إلى الساعة 2,30 ظهرا عن طريق برامج ” اون لاين ” والمتابعة مع الطلاب، وأخذ الحضور والغياب للطلاب وبعد ذلك نضع عملية التقييم، كما قمنا بتغيير الكتب من مطبوعة إلى كتب إلكترونية، كما أن المدرسة لدينا تستطيع أن تحقق التباعد الاجتماعي لما يقارب 3 امتار بين الطلاب ، حيث عدد الطلاب في الفصل الواحد لا يتجاوز 20 طالبا بخلاف عدد الطلاب في المدارس الحكومية ، وبالتالي فنحن نقدم لهم الخدمة كاملة ، بالإضافة إلى أن جميع الكادر الإداري متواجدون بالمدرسة لاستقبال أي استفسار أو معالجة أي مشكلة يواجهها أولياء الأمور، وبالرغم من أننا قدمنا تخفيضا في الرسوم الدراسية تعاونا مع أولياء الأمور في الوقت الذي لم تخفض فيه المدارس الكبرى أية نسبة من الرسوم كون هذا الأمر يعود لرغبة ملاك المدارس وليسوا مجبرين على التخفيض، ومع استمرارية التعليم عن بعد تم الاستغناء عن مجموعة من الكوادر التي لاحاجة لوجودها في ظل التعليم عن بعد مثل ممرضة المدرسة والمربيات ومن يعملون كدوام جزئي ، وبناء على ذلك تم وضع تخفيض للرسوم بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار.



مرحلة صعبة

الدكتور اشرف الشيخة مالك ومؤسس مدارس اهلية بمكة المكرمة وعضو لجنة التعليم الاهلي بالغرفة التحارية بمكة المكرمة أوضح أن المدارس الاهلية الآن تمر بأصعب مراحلها بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث إنها اثرت تاثيرا كبيرا بسبب التعليم عن بعد، لافتا إلى أن العد التنازلي للدراسة الحضورية، وقد تكون الدراسة للمرحلة الابتدائية عن بعد لفترة محدودة للفصلين الاول والثاني، والثالث سيكون حضوريا وفقا لتصريحات احد مسؤولي وزارة التعليم، حيث أنها تفيد ايضا بإمكانية عودة الدراسة في المرحلة الابتدائية حضوريا، اذا وصلت نسبة اخذ اللقاحات لدى طلاب المملكة إلى نسبة 70 % لكي يصلوا للحصانة الجماعية.

واضاف الدكتور اشرف أن وجود الخصم السنة الماضية وكذلك انخفاض الاعداد اثر تأثيرا كبيرا على إدارات المدارس الاهلية، خصوصا وأنه لم تتغير آلية الرواتب والايجارات الى جانب ذلك فإن خفض ايجارات المدراس المستأجرة كان ضئيلا هذا العام بسبب الزيادات في المصاريف والمستحدثات الجديدة وقلة عدد الطلاب وكان من المفترض أن ترفع المدارس الرسوم وبعض المدارس فعلا قامت بذلك ولكن الاكثرية منها لم ترفع الرسوم والاكتفاء بأن تبقى على نفس الرسوم طالما أن التعليم حضوري ، كما أن هناك بعض المدارس أجرت تخفيضا لآلية الدفع المبكر أو التسجيل المبكر بـ”الكاش”.



تدريس النوعي

ناصر بن مهنا اليحيوي مدير عام مدارس اهلية بمكة المكرمة المدارس الاهلية أوضح بقوله: أن الكثير من المدراس الاهلية تقدم تعليما نوعيا، وان ادارة مدراسنا تنفق كثيراً لتحقيق هذا الهدف ومصاريف المدارس الأهلية في ازدياد وفي ظل جائحة كورونا عانت المدارس الأهلية كثيراً ولهذا لا أرى داعياً لتخفيض الرسوم.



جهود مكلفة

فيصل بن مبروك القثامي مدير مدارس اهلية بمكة المكرمة قال: بالنسبة للمدارس الأهلية وما يخص الرسوم الدارسية لا شك فيه ان الجائحة وما تركته من آثار اقتصادية ونفسية واجتماعية انعكس سلباً على المدارس وما تقوم به من جهود مكلفة من رواتب معلمين وصيانة وتشغيل ومصروفات ونثريات ورغم جهود الدولة ايضا ـــ حفظها الله ـــ في تخفيف آثار هذه الجائحة الا انه لازالت بعض المدارس الاهلية مستمرة في رفع الرسوم لانها وان كانت الدراسة عن بعد فهي في نفس الوقت ملزمة بعدة اعتبارات والخيار في دفع رواتب المعلمين فضلا عن المصاريف التشغيلية.



خسائر كبيرة

من جانبه أوضح عبد الله دوس الشمراني نائب رئيس لجنة المدارس الاهلية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، أن المدارس الاهلية لم تعمد إلى رفع الرسوم الدراسية ، بل أنها عانت من خسارة كبيرة خلال جائحة كورونا مما حدا باغلبية هذه المدارس، أن تتولى الصرف من حر مالها حتى تسير الأمور كما هي كما ان بعض المدارس قررت إغلاق أبوابها نهائيا بسبب الخسائر، نتيجة لتداعيات الجائحة لأن لديهم التزاما برواتب العاملين ومصروفات المدارس ودفع ايجارات المباني وغيرها. لافتا إلى أن أي مدرسة لا تستطيع زيادة رسومها لأن الرسوم محددة من وزارة التعليم موضحا بقوله: اننا قدمنا دراسات ومبادرات ومقترحات للمدارس الاهلية للخروج من تداعيات جائحة كورونا التي سببت لهم خسائر كبيرة نسال الله ان يرفع هذه الغمة عن هذه الامة.

خصم المصاريف

وفي السياق نفسه قال علي عبدالله مذكر البشيري للأسف الشديد ومع اقترب العام الدراسي مازالت بعض المدارس الاهلية تواصل وتيرة رفع الرسوم الدراسية رغم أن الدراسة عن بعد للمرحله الابتدائية، داعيا وزارة التعليم للتدخل لوقف وتيرة زيادة الرسوم واجبارها بخص المصاريف إلى 50 %.



من جهته قال المهندس حسن علي حسن الزهراني ولي امر طالب أن بعض ادارات المدارس الاهلية ما زالت تواصل رفع الرسوم بل انهم اصبحوا يضيفون رسوما اخرى تحت مسمى التعليم الالكتروني وتطوير المنصة التعليمية الخاصة بهم وهذا أمر غريب واتمنى النظر في هذا الموضوع والكل يعلم جودة التعليم الحضوري عن التعليم عن بعد واتمنى من أصحاب المدراس الاهلية خفض الرسوم للطلاب.

موسى علي عسيري ولي امر طالب قال رفضت غالبية ملاك المدارس الاهلية تخفيض الرسوم الدراسية لانطلاق الدراسة عن بعد، وذلك بسبب الجشع المادي، تحت دعاوى ارتفاع تكاليف التشغيل والالتزامات المتعلقة بالرواتب وغيرها.



واوضح كل من محمد الشهري وسعود أن غالبية المدارس الأهلية بررت عدم تخفيضها الرسوم الدراسية لوجود مصروفات لديها تشمل إيجارات المباني والكهرباء ورواتب الموظفين مضيفة أنها لم تتلقَ أي قرار من وزارة التعليم يلزمها بتخفيض الرسوم.

كما قال سعود بن عبدالعزيز مدير في إحدى المدارس العالمية إن بعض المدارس التي منحت بعض التخفيضات ولا سيما وأن رسوم الدراسة بها مرتفعة بها من الاساس بما يتراوح بين 30 الى 50 الف ريال.

مدير التعليم الأهلي بعسير سابقاً عبد الله عبد الخالق قال: لا شك أن المدارس الأهليه تأثرت كثيراً ولديهم رواتب والتزمات ماليه كبيرة. فيما اوضح سعيد بريق مالك عدة مدارس اهلية لقد تعاونت ادارة المدارس على خفض الرسوم الدراسية ونتمنى ان تزول هذه الجائحة .

وكانت وزارة التعليم سبق وأن اوضحت أن آلية رسوم المدراس الاهلية وعقودها نخضع للعلاقة بين المدرسة وأولياء الامور وهي عبارة عن عقود مدنية تتم بين طرفين وأي نزاع يحدث بينهما يخضع للسلطة القضائية ما يجعل هذه المدارس خارج اختصاص وزارة التعليم في هذا الشأن .