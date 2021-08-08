مشاركة متميزة للرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو

جدة- البلاد
شهدت مشاركة الرياضيين العرب في أولمبياد طوكيو. مشاركة متميزة بعد تحقيق 18 ميدالية متنوعة. التي تختتم اليوم بالعاصمة اليابانية.
وكان أقصى عدد من الميداليات حققه. الرياضيون العرب هو 14 ميدالية متنوعة. وذلك في دورتي سيدني 2000، وريو دي جانيرو 2016. كما تعتبر أولمبياد طوكيو أكثر دورة أوليمبية. يحقق فيها العرب ميداليات ذهبية بواقع 5 ميداليات. متفوقين على دورة أثينا 2004 التي حصد فيها العرب 4 ذهبيات.
رياضيو مصر نالوا 6 ميداليات متنوعة. في رقم قياسي لمصر لم يسبق تحقيقه. في دورة أوليمبية سابقة.
فقد فازت مصر بذهبية وفضية وأربع برونزيات. بينما جاءت قطر في صدارة الترتيب العربي بالفوز بذهبيتين وبرونزية.
ويعتمد ترتيب الدول المشاركة في الأولمبياد. على عدد الميداليات الذهبية التي تم تحقيقها. ثم الفضيات فالبرونزيات. وأخيراً إجمالي عدد الميداليات المحققة. ترتيب العرب في طوكيو
– قطر ( 3 ميداليات) : المركز 41 ( 2 ذهبية – 1 برونزية).
فارس إبراهيم حسونة، ذهبية رفع أثقال 96 كجم رجال.
معتز برشم، ذهبية الوثب العالي للرجال.
برونزية منافسات الكرة الشاطئية رجال.
– مصر ( 6 ميداليات): المركز 54 ( 1 ذهب – 1 فضة – 4 برونز).
فريال أشرف، ذهبية الكوميتيه وزن +61 كجم في منافسات الكاراتيه.
أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث للرجال.
هداية ملاك، برونزية التايكوندو، وزن 67 كجم.
سيف عيسى، برونزية التايكوندو، وزن 80 كجم.
محمد إبراهيم كيشو، برونزية المصارعة يونانية رومانية 67 كجم رجال.
جيانا فاروق، برونزية كوميتيه 61 كجم سيدات لمنافسات الكاراتيه.
تونس ( 2 ميدالية) : المركز 58 ( 1 ذهب – 1 فضة).
أحمد الحفناوي، ذهبية السباحة 400 متر حرة.
محمد خليل الجندوبي، فضية التايكوندو 58 كجم رجال.
المغرب ( 1 ميدالية) : المركز 63 ( 1 ذهب).
سفيان البقالي، ذهبية 3000م موانع رجال، ألعاب قوى.
الأردن ( 2 ميدالية) : المركز 74 ( 1 فضية – 1 برونزية).
صالح الشرباتي، فضية التايكوندو 80 كجم رجال.
عبد الرحمن المصاطفة، برونزية الكاراتيه كوميتيه 67 كجم رجال.
السعودية (1 ميدالية) : المركز 77 ( 1 فضية).
طارق حامدي، فضية كوميتيه +75 كجم رجال، منافسات الكاراتيه.
البحرين ( 1 ميدالية) : المركز 77 ( 1 فضية).
كالكيدان جيزاهين، فضية 10000متر سيدات، ألعاب قوى.
الكويت ( 1 ميدالية) : المركز 86 ( 1 برونزية).
عبد الله الرشيدي، برونزية سكيت رجال في منافسات الرماية.
سوريا ( 1 ميدالية) : المركز 86 ( 1 برونزية).
معن أسعد، برونزية رفع الأثقال، وزن + 109 كجم رجال.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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