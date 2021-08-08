متابعات طرق العناية بـ “القطط”

يتم الاحتفال بـ اليوم العالمي لـ القطط في الـ 8 من أغسطس كل عام، وأقيم الاحتفال من قبل الصندوق الدولي للعناية بالحيوان، وذلك منذ عام 2002 . طرق الأعتناء بالقطط 1- شجع القطة على استخدام صندوق الفضلات تفضل معظم القطط صندوق الفضلات على أجزاء أخرى من المنزل بسبب قوام القمامة، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين عليك اتخاذها للتأكد من أنك تقدم صندوق الفضلات كأفضل مكان لاستخدام الحمام.

ضع الصندوق في مكان هادئ حيث لا يزعج القطة الناس أو الكلاب أو الأصوات الصاخبة.

للحفاظ على نظافة الصندوق ، تأكد من غسل الصندوق يوميًا ، وتنظيف الصندوق أسبوعيًا، يجب أيضًا استبدال القمامة أو تجديدها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وفر صناديق فضلات كافية لأكثر من قطة. إذا كان لديك قطتان ، فأنت بحاجة إلى 3 صناديق قمامة في مناطق مختلفة من المنزل. 2- ضع في اعتبارك احتياجات القطط الصغيرة أو الكبيرة. ضع في اعتبارك أن القطط الصغيرة والقطط الأكبر سنًا المصابة بالتهاب المفاصل أو مشاكل صحية أخرى قد تواجه مشاكل في الدخول والخروج من صندوق طويل جدًا، لذلك استخدم الصناديق منخفضة الارتفاع في منطقة يسهل الوصول إليها للقطط والقطط ذات الاحتياجات الخاصة ، أو قم بشراء صندوق قمامة قابل للتعديل. 3- وفر للقط عمود خدش يعد الخدش جزءًا طبيعيًا من سلوك القطط ، ولا توجد طريقة يمكنك من خلالها تدريبه على التخلص منه، إذا كان قطك لا يزال لديه مخالب ، فسوف يحتاج إلى عمود أو اثنين من أعمدة الخدش لمنعه من خدش الأثاث والأشغال الخشبية وما إلى ذلك . 4- ثني القطة عن استكشاف الأسطح الممنوعة القطط فضولية ، وسوف تقفز على العدادات أو الأماكن الأخرى التي ترغب في الابتعاد عنها، يمكن لرذاذ الماء في الوقت المناسب على إخافة القطة بعيدًا عن الأسطح الممنوعة.