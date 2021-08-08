انخفاض الإصابة بكورونا إلى 850 حالة

الرياض- البلاد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (850) حالة إصابة مؤكدة بكورونا (كوفيد 19) في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتعافي (975) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10103) حالات منها (1404) حالات حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة (532785) حالة، وحالات التعافي (514362) حالة كما تم تسجيل (9) حالات وفاة، ليصل الإجمالي إلى (8320) حالة .

ونصحت الوزارة بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من متحورات الفيروس.