المتحدث الرسمي لوزارة الحج: استعدادات متكاملة لموسم العمرة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحح والعمرة، المهندس هشام سعيد، أن الوزارة استكملت كافة استعداداتها لموسم العمرة القادم لمعتمري الخارج بوضع الخطط والبرامج والآليات التنفيذية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في ظل استمرارية جائحة كورونا ومن ذلك العمل بتطبيق اعتمرنا واتخاذ وتطبيق كافة البروتوكولات الصحية والاحترازية في جميع نقاط اتصال رحلة المعتمر.

وقال ابن سعيد إن العدد المتوقع للمعتمرين يعتمد على العرض والطلب ورغبة المعتمر الشخصية في القدوم مبيناً أن الوزارة قامت بتفعيل الشركات المرخصة للعمرة والتي لا توجد عليها ملاحظات من جهات الاختصاص استعداداً لتقديم الخدمات للمعتمرين القادمين من الخارج.