الاتفاق يفتح ملف الباطن.. والجماهير تستقبل اللاعبين بالورود

الدمام- حمود الزهراني

بدأ فريق الاتفاق مرحلته الثالثة والأخيرة استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022 مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب خالد العطوي.

وكانت رابطة فارس الدهناء قد استقبلت اللاعبين بالورود من خلال الممر الترحيبي لمدخل الملعب تحفيزاً للنواخذة في الموسم الجديد.

بدأ التدريب الذي قاده المدرب العطوي بكلمة تحفيزية أثنى خلالها على عطاء اللاعبين خلال معسكر النمسا وروحهم العالية؛ مشدداً على أهمية استكمال العمل من خلال المرحلة الثالثة من الإعداد قبل الدخول في معترك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستضافة الباطن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للظفر بالنقاط الثلاث، وقبل بداية التدريب نظم لاعبو الفريق ممراً احتفائياً لمساعد المدرب البحريني علي عبد المجيد بمناسبة قدوم مولودته الجديدة “خولة” إلى جانب مدلك الفريق الجزائري محمد التلمساني لسلامته.