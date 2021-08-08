الرياضة

الاتفاق يفتح ملف الباطن.. والجماهير تستقبل اللاعبين بالورود

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- حمود الزهراني

بدأ فريق الاتفاق مرحلته الثالثة والأخيرة استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2021/2022  مساء اليوم الأحد على ملعب عبد الله الدبل بالنادي تحت قيادة المدرب خالد العطوي.

وكانت رابطة فارس الدهناء قد استقبلت اللاعبين بالورود من خلال الممر الترحيبي لمدخل الملعب تحفيزاً للنواخذة في الموسم الجديد.

navigate_before
navigate_next

بدأ التدريب الذي قاده المدرب  العطوي بكلمة تحفيزية أثنى خلالها على عطاء اللاعبين خلال معسكر النمسا وروحهم العالية؛ مشدداً على أهمية استكمال العمل من خلال المرحلة الثالثة من الإعداد قبل الدخول في معترك دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باستضافة  الباطن للوصول إلى الجاهزية المطلوبة للظفر بالنقاط الثلاث، وقبل بداية التدريب نظم لاعبو الفريق ممراً احتفائياً لمساعد المدرب البحريني علي عبد المجيد بمناسبة قدوم مولودته الجديدة “خولة” إلى جانب مدلك الفريق الجزائري محمد التلمساني لسلامته.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *