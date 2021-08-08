المحليات

الإعلان عن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1443هـ

صحيفة البلادaccess_time30 / ذو الحجة / 1442 هـ       8 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة , عن البدء في استخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، اعتباراً من غُرة شهر محرم القادم وحتى 30 – 7 – 1443هـ.

ودعت عموم الدور المؤجرة بضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح , مهيبة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *