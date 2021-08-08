الإعلان عن استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1443هـ

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة , عن البدء في استخراج التصاريح للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، اعتباراً من غُرة شهر محرم القادم وحتى 30 – 7 – 1443هـ.

ودعت عموم الدور المؤجرة بضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح , مهيبة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسباً للوقت وتفادياً للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عدد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة .