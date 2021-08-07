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وفاة والدة رافت الصباغ المستشار في الديوان الملكي

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1442 هـ       7 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

انتقلت  إلى رحمة الله  والدة معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ السيدة عزيزة عبدالله السمان إثر أزمة قلبية مفاجئة . والفقيدة والدة كل من رأفت، إيمان، وائل، ووناء الصباغ.

وسيتم دفن الفقيدة بعد أداء الصلاة عليها  في مقبرة شمال الرياض بعد ظهر غد الأحد .

وبسبب تفشي وباء كورونا واتباعا لإجراءات التباعد الاجتماعي سيتم تلقي العزاء هاتفياً على جوال المستشار في الديوان الملكي رأفت الصباغ: ٠٥٠٥٦٤٢٤٠٠

البلاد  ” التي آلمها النبأ تدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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