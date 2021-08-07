وفاة والدة رافت الصباغ المستشار في الديوان الملكي

جدة : البلاد

انتقلت إلى رحمة الله والدة معالي المستشار في الديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ السيدة عزيزة عبدالله السمان إثر أزمة قلبية مفاجئة . والفقيدة والدة كل من رأفت، إيمان، وائل، ووناء الصباغ.

وسيتم دفن الفقيدة بعد أداء الصلاة عليها في مقبرة شمال الرياض بعد ظهر غد الأحد .

وبسبب تفشي وباء كورونا واتباعا لإجراءات التباعد الاجتماعي سيتم تلقي العزاء هاتفياً على جوال المستشار في الديوان الملكي رأفت الصباغ: ٠٥٠٥٦٤٢٤٠٠

” البلاد ” التي آلمها النبأ تدعو الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.