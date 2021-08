ميسي يعقد مؤتمر “الأحد” لكشف كواليس رحيله عن برشلونة

يعقد قائد فريق برشلونة السابق ليونيل ميسي (34 عامًا) مؤتمر ا صحفيا غدًا الأحد بحسب بيان رسمي من النادي الكاتالوني.

وكشف برشلونة في بيانه أن ميسي سيظهر في قاعة مؤتمرات ملعب كامب نو عند الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ولن يستطيع أفضل لاعب في العالم 5 مرات الاستمرار مع برشلونة بسبب تخطي النادي للحد الأقصى من فاتوة أجور اللاعبين.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference

You can follow it LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/FQot4H5Kct

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021