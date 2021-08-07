ميسي يعقد مؤتمر “الأحد” لكشف كواليس رحيله عن برشلونة

يعقد قائد فريق برشلونة السابق ليونيل ميسي (34 عامًا) مؤتمر ا صحفيا غدًا الأحد بحسب بيان رسمي من النادي الكاتالوني.

وكشف برشلونة في بيانه أن ميسي سيظهر في قاعة مؤتمرات ملعب كامب نو عند الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ولن يستطيع أفضل لاعب في العالم 5 مرات الاستمرار مع برشلونة بسبب تخطي النادي للحد الأقصى من فاتوة أجور اللاعبين.

This Sunday, from 12pm CEST, Leo Messi will appear at a press conference You can follow it LIVE on https://t.co/A1WiJBXvhL pic.twitter.com/FQot4H5Kct — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 7, 2021

إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا وممثلي ميسي توصلا إلى اتفاق من أجل التجديد، لكن لوائح رابطة الليغا الإسبانية منعت الصفقة.

من المنتظر أن يدلي ميسي بتصريحات مؤثرة في المؤتمر الصحفي الوداعي والأخير له في الصحافة الإسبانية بصفته منتميًا إلى برشلونة.



ميسي ينهي ميسرة 21 عامًا مع برشلونة



وأسدل ميسي الستار على 21 عامًا داخل أورقة النادي الكاتالوني علمًا بأنه وفد إليه عام 2000 قادمًا من نادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

النجم الأرجنتيني أصبح خلال عقدين من الزمان الرمز الأول في تاريخ برشلونة بلا منازع واللاعب الأهم في القرن الـ21 بصفة عامة.

فقد بات ميسي أكثر من يلعب بقميص النادي في جميع المسابقات بواقع 778 مباراة، كذلك هو الهداف التاريخي للبلاوغرانا بـ672 هدفًا.

تابع أيضًا في أخبار الرياضة..



النادي القادم لميسي.. ماذا قالت الصحافة عن الأمر؟

خوان لابورتا: مصلحة برشلونة فوق اعتبار ميسي

لوكاكو إلى تشيلسي.. الصفقة تقترب من النهاية

فان خال مدربا لمنتخب هولندا في “ولاية ثالثة”

كلاسيكو بين الريال وبرشلونة للتعاقد مع لابورت

مقتل لاعب أياكس الهولنـدي فـي حادث مروري

بايرن ميونيخ يضـع “نظامًا صارمًا” لـرواتـب اللاعبين

نجم البريميرليغ متهم في جرائم جنسية ضد الأطفال

ميسي ينجو مـن فـخ بلاغ الاحتيال وغسيل الأموال

نادٍ إنجليزي يوقع وثيقة لزيادة عدد اللاعبين المسلمين