فريال تهدي مصر أول ذهبية منذ 16 عاما

جدة- البلاد
أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز. أول ميدالية ذهبية لجمهورية مصر العربية في الألعاب. الأولمبية الجارية بطوكيو بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ اليوم السبت.
فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبد العزيز. من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام في الكاراتيه. وبالتالي منحت مصر أول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020.
وكانت فريال قد نجحت في التأهل إلى الدور النهائي. بعد فوزها في الدور نصف النهائي. على الكازاخية صوفيا برولتسيفا.
وكانت فريال قد تأهلت للدور نصف النهائي. بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.
وستكون هذه الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو. بعد فوز المصري أحمد أسامة الجندي، بالميدالية الفضية في الخماسي الحديث.