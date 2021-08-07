الرياضة

توجت بذهبية الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

فريال تهدي مصر أول ذهبية منذ 16 عاما

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو الحجة / 1442 هـ       7 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
أهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز. أول ميدالية ذهبية لجمهورية مصر العربية في الألعاب. الأولمبية الجارية بطوكيو بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ اليوم السبت.

فقد تمكنت المصرية فريال أشرف عبد العزيز. من إحراز ذهبية وزن 61 كيلوغرام في الكاراتيه. وبالتالي منحت مصر أول ذهبية لها في أولمبياد طوكيو 2020.

وكانت فريال قد نجحت في التأهل إلى الدور النهائي. بعد فوزها في الدور نصف النهائي. على الكازاخية صوفيا برولتسيفا.
وكانت فريال قد تأهلت للدور نصف النهائي. بعد فوزها على منافستها الإيرانية حميدة عباس علي.

وستكون هذه الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو. بعد فوز المصري أحمد أسامة الجندي، بالميدالية الفضية في الخماسي الحديث.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *