مطار جدة يحصد العدد الأكبر من الشكاوى

جدة- ياسر يوسف

حصد مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة العدد الاكبر من الشكاوى قياسا بمطاري الملك خالد بالرياض ومطار الملك فهد بالدمام.

وورد في تصنيف هيئة الطيران المدني قياسات ومقارنات لكافة المطارات الداخلية وشركات النقل الجوي حيث اكدت معلومات الهيئة على ان التلكؤ في استرجاع قيمة التذاكر على رأس اولويات الشكاوى التي تلقتها الهيئة خلال شهر يوليو اضافة الى إلغاء الرحلات.

التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل والمطارات طرح احصاءات ومقارنات متعددة ورصد الشكاوى قياسا لأعداد العملاء واعتمد على تلك الشكاوى بتصنيف خدمات المطارات وشركات النقل الجوي واشار التقرير الى ورود نحو 340 شكوى على الناقلات الوطنية وفند سرعة حل تلك الاشكالات وآليات تقديم الدعم.