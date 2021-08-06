الرياضة “مرسول بارك” يحتضن الحفل التقديمي لنجوم النصر

الرياض- رتيبان الدوسري يحتضن ملعب ” مرسول بارك” الحفل التقديمي. التي تقيمه إدارة نادي النصر لتقديم المحترفين الأجانب. الجدد يوم الأحد القادم 8 أغسطس في تمام الساعة. 8:30 مساء في ملعب النادي ” مرسول بارك ”. خلال المباراة الودية أمام فريق نادي الشعلة. وقد خصصت حضور الحفل على حاملي التذاكر الموسمية. وينتظر أن يشارك في الحفل التقديمي. المحترف البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينست أبوبكر. والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والمنضم مؤخراً. الأرجنتيني راميرو فونيس بالإضافة إلى المحترفين المحليين.