المرأه صحة و عافية

طريقة عمل نوتيلا تيراميسو

نيفين عباسaccess_time28 / ذو الحجة / 1442 هـ       6 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوكولاتة بالبندق يمكن الأن تحضير وصفة التيراميسو بالنوتيلا

المقادير اللازمة

بسكويت بنكهة الشوكولاتة بالبندق
2 ملعقة كبيرة كاكاو غامق
ملعقة كبيرة سكر
كوب ماء مغلي
بندق مفروم
100 ملل كريمة خفق
نصف كوب سكر بودرة
1 ظرف كريم شانتي بنكهة الشوكولاتة
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب حليب مثلج
شوكولاتة نوتيلا

طريقة العمل

تقلب الكاكاو والسكر مع الماء المغلي وتترك لتبرد بدرجة حرارة الغرفة
تخفق الكريمة والسكر البودرة حتي تصبح كثيف
يضاف لنصف منها 4 ملعقة كبيرة نوتيلا وظرف الكريم شانتي بنكهة الشوكولاتة والحليب المثلج وتخفق مرة أخري حتي نحصل علي قوام كثيف وتترك بالثلاجة تبرد
تخفق الجبنة حتي تصبح ناعمة
تقسم الجبنة نصفين
نحضر نصف الكريمة بالشوكولاتة ويضاف لنصف كمية الجبن ويقلب حتي تتجانس تماماً
ثم تقلب باقي كمية الكريمة البيضاء مع الجبن المتبقي
نحضر بايركس
نقوم بوضع طبقة من البسكويت داخل البايركس
نقوم بتسقية البسكويت بخليط الكاكاو والسكر والماء المغلي
يغطي بطبقة من كريمة الشوكولاتة
ثم طبقة من البندق
ثم طبقة من الكريمة البيضاء
تضاف طبقة أخري من البسكويت وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
ثم يغطي الوجه بطبقة من النوتيلا
ثم طبقة أخيرة من البندق المفروم
تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتتماسك
ثم تخرج وتقدم باردة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *