طريقة عمل نوتيلا تيراميسو

لمحبي الشوكولاتة بالبندق يمكن الأن تحضير وصفة التيراميسو بالنوتيلا

المقادير اللازمة

بسكويت بنكهة الشوكولاتة بالبندق

2 ملعقة كبيرة كاكاو غامق

ملعقة كبيرة سكر

كوب ماء مغلي

بندق مفروم

100 ملل كريمة خفق

نصف كوب سكر بودرة

1 ظرف كريم شانتي بنكهة الشوكولاتة

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب حليب مثلج

شوكولاتة نوتيلا

طريقة العمل

تقلب الكاكاو والسكر مع الماء المغلي وتترك لتبرد بدرجة حرارة الغرفة

تخفق الكريمة والسكر البودرة حتي تصبح كثيف

يضاف لنصف منها 4 ملعقة كبيرة نوتيلا وظرف الكريم شانتي بنكهة الشوكولاتة والحليب المثلج وتخفق مرة أخري حتي نحصل علي قوام كثيف وتترك بالثلاجة تبرد

تخفق الجبنة حتي تصبح ناعمة

تقسم الجبنة نصفين

نحضر نصف الكريمة بالشوكولاتة ويضاف لنصف كمية الجبن ويقلب حتي تتجانس تماماً

ثم تقلب باقي كمية الكريمة البيضاء مع الجبن المتبقي

نحضر بايركس

نقوم بوضع طبقة من البسكويت داخل البايركس

نقوم بتسقية البسكويت بخليط الكاكاو والسكر والماء المغلي

يغطي بطبقة من كريمة الشوكولاتة

ثم طبقة من البندق

ثم طبقة من الكريمة البيضاء

تضاف طبقة أخري من البسكويت وتكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم يغطي الوجه بطبقة من النوتيلا

ثم طبقة أخيرة من البندق المفروم

تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتتماسك

ثم تخرج وتقدم باردة