طريقة عمل تيراميسو الفراولة

لمحبي الفراولة أو الفريز نقدم لكِ وصفة جديدة لتحضير تيراميسو بنكهة الفراولة

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز أو بسكويت بنكهة الفراولة بحسب الرغبة

2 كوب عصير فراولة في حال إستخدام بسكويت ليدي فينجرز

مركز نكهة الفراولة

صوص فراولة

400 جرام جبن كريمي

200 ملل كريمة خفق

2 ظرف كريم شانتي بنكهة الفراولة

كوب حليب مثلج

فراولة مقطعة

طريقة العمل

يخفق مركز نكهة الفراولة؛ الجبن الكريمي؛ كريمة الخفق؛ الكريم شانتي بنكهة الفراولة؛ الحليب المثلج؛ السكر البودرة معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف يترك ليبرد بالثلاجة

نحضر بايركس

في حال إستخدام بسكويت ليدي فينجرز؛ نقوم بغمس البسكويت في عصير الفراولة ثم يرص في البايركس

وفي حال إستخدام بسكويت بنكهة الفراولة؛ نقوم برص طبقة من البسكويت داخل البايركس ثم يوضع لها طبقة من صوص الفراولة فقط دون غمس البسكويت في عصير الفراولة

توضع طبقة من الكريمة فوق البسكويت

ثم طبقة من الفراولة الشرائح

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم يغطي الوجه بشرائح الفراولة ويترك ليبرد تماماً

ثم يخرج ويقدم بارد

ويمكن دهن وجه الفراولة بقليل من مربي الفراولة المذوبة بالماء المغلي في حال الحصول علي مظهر لامع للفراولة