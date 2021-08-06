طريقة عمل تيراميسو البرتقال

لمحبي النكهات الحمضية نقدم لكِ وصفة تيراميسو البرتقال

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز أو بسكويت قمح أو بسكويت بنكهة كريمة البرتقال

2 كوب عصير برتقال

شرائح برتقال طازج

200 ملل كريمة خفق

2 ظرف كريم شانتي فانيليا

مركز نكهة البرتقال

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب حليب مثلج

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الحليب المثلج؛ الكريم شانتي؛ الجبن الكريمي؛ السكر البودرة؛ مركز نكهة البرتقال معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف

نحضر بايركس

نغمس البسكويت في عصير البرتقال ثم يرص طبقة من البسكويت داخل البايركس

يغطي بطبقة من الكريمة التي قمنا بعملها

ثم طبقة من شرائح البرتقال

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

يغطي وجه التيراميسو بشرائح البرتقال

ثم يترك بالثلاجة ليبرد تماماً

يخرج ويقدم بارد