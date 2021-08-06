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طريقة عمل تيراميسو البرتقال

نيفين عباسaccess_time28 / ذو الحجة / 1442 هـ       6 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي النكهات الحمضية نقدم لكِ وصفة تيراميسو البرتقال

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز أو بسكويت قمح أو بسكويت بنكهة كريمة البرتقال
2 كوب عصير برتقال
شرائح برتقال طازج
200 ملل كريمة خفق
2 ظرف كريم شانتي فانيليا
مركز نكهة البرتقال
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب حليب مثلج
نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الحليب المثلج؛ الكريم شانتي؛ الجبن الكريمي؛ السكر البودرة؛ مركز نكهة البرتقال معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف
نحضر بايركس
نغمس البسكويت في عصير البرتقال ثم يرص طبقة من البسكويت داخل البايركس
يغطي بطبقة من الكريمة التي قمنا بعملها
ثم طبقة من شرائح البرتقال
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
يغطي وجه التيراميسو بشرائح البرتقال
ثم يترك بالثلاجة ليبرد تماماً
يخرج ويقدم بارد

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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