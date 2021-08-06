ضبط منزل شعبي لتصنيع العرق المسكر في جدة

جدة : البلاد

تمكنت أمانة جدة ممثلة في بلدية الشرفية الفرعية من رصد ومداهمة موقع لتصنيع العرق المسكر. بمنزل “شعبي” في نطاق الحي، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية م. سعد محمد القحطاني أنه خلال جولات البلدية المستمرة في نطاق الحي تمكنت الفرق الميدانية من الاستدلال على منزل “شعبي” تستغله عمالة لتصنيع مادة “العرق” المسكر،. حيث جرى ضبط عشر حاويات بسعة 600لتر مشيراً إلى أنه جرى مصادرة الأدوات. وإتلاف المواد المسكرة على الفور وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع