النادي القادم لميسي.. ماذا قالت الصحافة عن الأندية المحتملة؟

بات الشغل الشاغل في الصحافة الرياضة العالمية بالوقت الحالي هو هوية النادي القادم لميسي بعد انفصاله عن برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي أسدل الستار على 21 موسمًا متتاليًا مع برشلونة بعد أن فشلت الإدارة في إيجاد تسوية مالية لتجديد عقد اللاعب.

Lionel Messi – End of an Era The Story.pic.twitter.com/mEkSD6It8T — ً (@LSComps) August 5, 2021

وتحدثت كبريات الصحف العالمية عن النادي القادم لميسي من مصادرها الخاصة، فيما يعرف إعلاميًا بشائعات الانتقالات.

نرصد لكم أبرز ما تم نشره اليوم الجمعة عن هوية النادي القادم لميسي في الصحافة.

👕 778 games

⚽️ 672 goals

🎯 305 assists

🏆 35 trophies Farewell, Leo Messi. pic.twitter.com/oNHJzaGjpR — 433 (@433) August 5, 2021

(إذاعة مونتي كارلو الفرنسية): رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي يقود عملية التعاقد مع ميسي بنفسه بجانب كبار رجال النادي.



(صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية): نادي ليفربول غير مهتم بالتعاقد مع ليونيل ميسي، لديه أولويات أخرى في السوق الصيفي الحالي.

(يومية آس الإسبانية): تشيلسي دخل بقوة في صفقة ميسي، يريد النادي إحداث ميركاتو تاريخي عبر جلب لوكاكو وميسي معًا.

(يومية ماركا الإسبانية): ميسي اختار باريس، يريد منحهم أول دوري أبطال في تاريخهم، هو معجب بمشروع النادي ولديه أصدقاء هناك.

(إذاعة كادينا سير الإسبانية): مفاجآة مدوية بدخول نادي بايرن ميونيخ الألماني في سباق التعاقد مع ليونيل ميسي.

(شبكة سكاس سبورتس): مانشستر سيتي يبتعد عن ميسي، باريس سان جيرمان هو الطرف المفضل للفوز باللاعب.



(صحيفة مانشستر نيوز إيفيننج الإنجليزية): مانشستر يونايتد يتجهز للقيام بصفقة من العيار الثقيل في الأيام القادمة.

(يومية ديلي ميل الإنجليزية): مانشستر سيتي هو النادي الوحيد الذي قد يختار ميسي الانتقال إليه بسبب غوارديولا.

Will Manchester City make their move? — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 6, 2021

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