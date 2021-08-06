المرأه متابعات اصنعي بنفسك سبراي معطر للشعر لانتعاش يدوم!

تعد عطور الشعر من منتجات العناية الشخصية الحديثة نسبيا، وذلك بعد أن التفت الخبراء إلى رائحة الشعر الكريهة التي تظر خاصة في فصل الصيف مع زيادة التعرق، ورغم نجاح الفكرة الا انها غير متوفرة بالصورة الكافية وقد تكون باهظة الثمن، لذا بحثنا عن طرق لصنع معطر للشعر بمكونات بسيطة ونتيجة مضمونة. المكونات: 1/ زجاجة بخاخ فارغة. 2/ ربع كوب ماء نقي. 3/ ملعقة صغيرة من أى نوع زيت عطري. 4/ ملعقة صغيرة من بديل الزيت أو 3 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا. 5/ ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا. يتم خلط المكونات مع بعضها ورج الزجاجة جيدا ، ثم تركها بدون استخدام لمدة 24 ساعة، ويفضل وضع الزجاجة في الثلاجة للحفاظ على صلاحيتها.