فاكهة البحر تنعش أسواق الشرقية

الدمام ـ البلاد

بدأت أروقة أسواق الأسماك تنبض بإيقاع مغاير مع بداية وصول طلائع صيد الربيان في الخليج العربي ، فيما أكد عدد من باعة الاسماك أن انطلاق موسم الصيد يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح، ويدعم الحراك التجاري والاقتصادي بالمنطقة الشرقية ، ويعزز القوة الشرائية للمستهلكين، مع وجود التنافس ووفرة المعروض. وأشادوا بالإجراءات الاحترازية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ودعمها للعاملين في مهنة صيد الأسماك، من خلال تقديم القروض والإعانات لهم، وإنشاء مرافئ الصيد النموذجية في مختلف سواحل المنطقة، والإسهام في المحافظة على الثروات والموارد الاقتصادية، والعمل على استدامتها للأجيال المقبلة، مؤكدين أهمية توطين مهنة صيد الأسماك، كون ذلك يسهم بمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

بدوره، أوضح تاجر الأسماك عبدالله سعيد آل سليس أن موسم الروبيان 2021م يمثل عاملاً مهماً للصياد والتجار والبائع، ويعدّ مصدر دخل أساسي، يسهم في المحافظة على مهنة صيد الأسماك، ويساعد على تغطية النفقات والمصاريف المرتفعة.

من جانبه، أفاد بائع الأسماك رضا عبدالله موسم الروبيان يمثل فرصة مهمة لتحقيق الأرباح وتحريك الجانب الاقتصادي والتجاري في المنطقة، مبيناً أن سواحل المنطقة الشرقية غنية بالعديد من المصائد البحرية للأسماك الروبيان، التي يختلف سعرها بحسب الحجم والنوع، منوهاً بأن قرار حظر صيد الروبيان ستة أشهر من كل عام يمثل فرصة لتكاثره، ويحد من استنزافه، ويحافظ عليه كمخزون إستراتيجي للأجيال. يذكر أن للجمبري العديد من الفوائد فهو يفيد العظام والجلد ، فضلا عن انه مصدر غنى بالفيتامينات ومنها فيتامين (د) وفيتامين (ب12) حيث يمد الجسم بنسبة 28% من احتياجاته اليومية من فيتامين ب12، كما أنه مصدر هام للبروتينات التي يحتاجها الجسم لبناء خلاياه، فتناول 250 جرام منه يمد الجسم بما يقرب من 24% من نسبة البروتينات التي يحتاجها بشكل يومي.