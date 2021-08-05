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طريقة عمل تيراميسو زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة والكراميل

نيفين عباسaccess_time27 / ذو الحجة / 1442 هـ       5 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة والكراميل وصفة مميزة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

بسكويت لوتس أو بسكويت سادة بالشوكولاتة حسب الرغبة
كوب زبدة فول سوداني
صوص كراميل أو دولسي دي ليتشي
فول سوداني بدون ملح محمص ومجروش
100 ملل كريمة خفق
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب حليب مكثف محلي
2 ملعقة كبيرة كريم باستري
صوص شوكولاتة

طريقة العمل

يخفق الجبن الكريمي؛ الكريمة؛ الحليب المكثف المحلي؛ الكريم باستري؛ حتي نحصل علي قوام كثيف ويترك ليبرد
تخفق زبدة الفول السوداني مع صوص الكراميل أو الدولسي دي ليتشي وتترك لتبرد
نحضر بايركس أو قال مستطيل به ورق شفاف
نضع طبقة من البسكويت داخله
ثم تغطي بطبقة من صوص الشوكولاتة
ثم يغطي بطبقة من الكريمة
ثم طبقة من طبقة زبدة الفول السوداني بالكراميل
ثم قليل من السوداني المفروم
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
يغطي وجه التيراميسو بطبقة أخيرة من صوص الشوكولاتة والفول السوداني المفروم
ثم يترك ليبرد تماماً ويخرج ويقدم بارد

طريقة عمل صوص الدولسي دي ليتشي من هنا

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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