طريقة عمل تيراميسو زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة والكراميل

لمحبي زبدة الفول السوداني بالشوكولاتة والكراميل وصفة مميزة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

بسكويت لوتس أو بسكويت سادة بالشوكولاتة حسب الرغبة

كوب زبدة فول سوداني

صوص كراميل أو دولسي دي ليتشي

فول سوداني بدون ملح محمص ومجروش

100 ملل كريمة خفق

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب حليب مكثف محلي

2 ملعقة كبيرة كريم باستري

صوص شوكولاتة

طريقة العمل

يخفق الجبن الكريمي؛ الكريمة؛ الحليب المكثف المحلي؛ الكريم باستري؛ حتي نحصل علي قوام كثيف ويترك ليبرد

تخفق زبدة الفول السوداني مع صوص الكراميل أو الدولسي دي ليتشي وتترك لتبرد

نحضر بايركس أو قال مستطيل به ورق شفاف

نضع طبقة من البسكويت داخله

ثم تغطي بطبقة من صوص الشوكولاتة

ثم يغطي بطبقة من الكريمة

ثم طبقة من طبقة زبدة الفول السوداني بالكراميل

ثم قليل من السوداني المفروم

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

يغطي وجه التيراميسو بطبقة أخيرة من صوص الشوكولاتة والفول السوداني المفروم

ثم يترك ليبرد تماماً ويخرج ويقدم بارد

طريقة عمل صوص الدولسي دي ليتشي من هنا