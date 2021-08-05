طريقة عمل تيراميسو الموز

لمحبي الموز وصفة التيراميسو بنكهة الموز

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز أو بسكويت شاي بحسب الرغبة

قليل من نكهة مركز الموز

موز طازج مقطع شرائح

1 كوب سكر

2 كوب ماء

نصف كوب عسل ذرة

عصير حبة ليمون

200 ملل كريمة خفق

400 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

يرفع السكر؛ الماء؛ عسل الذرة؛ عصير الليمون علي النار في قدر لمدة 20 دقيقة

يرفع ويترك ليبرد قليلاً

يضاف له قليل من مركز نكهة الموز ويقلب ويترك ليبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة

تخفق الكريمة والجبن والسكر البودرة وقليل من مركز نكهة الموز معاً حتي نحصل علي قوام قشدي كثيف ويترك بالثلاجة ليبرد

نحضر بايركس

نقوم بغمس البسكويت في خليط السيرب بنكهة الموز الذي قمنا بعمله

ثم ترص طبقة البسكويت في البايركس

نضع لها طبقة من الموز المقطع

ثم طبقة من خليط الجبن

وطبقة أخري من الموز

ثم طبقة من البسكويت

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

يغطي أخيرا الوجه بالكريمة المخفوقة

ثم تترك بالثلاجة لتبرد تماماً

يخرج من الثلاجة ويقطع

ثم يقدم بارد مزين بشرائح الموز الطازج أو بحسب الرغبة