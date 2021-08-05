المرأه صحة و عافية

طريقة عمل تيراميسو الموز

نيفين عباسaccess_time27 / ذو الحجة / 1442 هـ       5 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الموز وصفة التيراميسو بنكهة الموز

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز أو بسكويت شاي بحسب الرغبة
قليل من نكهة مركز الموز
موز طازج مقطع شرائح
1 كوب سكر
2 كوب ماء
نصف كوب عسل ذرة
عصير حبة ليمون
200 ملل كريمة خفق
400 جرام جبن كريمي
نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

يرفع السكر؛ الماء؛ عسل الذرة؛ عصير الليمون علي النار في قدر لمدة 20 دقيقة
يرفع ويترك ليبرد قليلاً
يضاف له قليل من مركز نكهة الموز ويقلب ويترك ليبرد تماماً بدرجة حرارة الغرفة
تخفق الكريمة والجبن والسكر البودرة وقليل من مركز نكهة الموز معاً حتي نحصل علي قوام قشدي كثيف ويترك بالثلاجة ليبرد
نحضر بايركس
نقوم بغمس البسكويت في خليط السيرب بنكهة الموز الذي قمنا بعمله
ثم ترص طبقة البسكويت في البايركس
نضع لها طبقة من الموز المقطع
ثم طبقة من خليط الجبن
وطبقة أخري من الموز
ثم طبقة من البسكويت
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
يغطي أخيرا الوجه بالكريمة المخفوقة
ثم تترك بالثلاجة لتبرد تماماً
يخرج من الثلاجة ويقطع
ثم يقدم بارد مزين بشرائح الموز الطازج أو بحسب الرغبة

« وللمزيد من الوصفات والتعرف على طرق عمل حلويات واطباق سهلة وسريعة بالصور إضغط هنا »

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *