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طريقة عمل تيراميسو المانجو

نيفين عباسaccess_time27 / ذو الحجة / 1442 هـ       5 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي المانجو وصفة صيفية مميزة لعمل تيراميسو المانجو

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجزر أو بسكويت شاي بحسب الرغبة
2 كوب عصير مانجو
مانجو شرائح
مركز نكهة المانجو
400 جرام جبن كريمي
2 ملعقة كبيرة كريم باستري
120 ملل كريمة خفق
نصف كوب حليب مثلج
نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الجبن الكريمي؛ الحليب المثلج؛ مركز نكهة المانجو؛ الكريم باستري؛ السكر البودرة؛ نصف كوب من عصير المانجو؛ حتي نحصل علي خليط كريمي كثيف القوام ويترك ليبرد
نحضر بايركس
نغمس البسكويت في عصير المانجو ويرص في البايركس
يغطي بطبقة من خليط الجبن والكريمة
ثم طبقة من شرائح المانجو
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
ثم تغطي الوجه بطبقة أخيرة من شرائح المانجو
تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتتماسك
ثم تخرج وتقدم باردة

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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