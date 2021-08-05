طريقة عمل تيراميسو المانجو

لمحبي المانجو وصفة صيفية مميزة لعمل تيراميسو المانجو

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجزر أو بسكويت شاي بحسب الرغبة

2 كوب عصير مانجو

مانجو شرائح

مركز نكهة المانجو

400 جرام جبن كريمي

2 ملعقة كبيرة كريم باستري

120 ملل كريمة خفق

نصف كوب حليب مثلج

نصف كوب سكر بودرة

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الجبن الكريمي؛ الحليب المثلج؛ مركز نكهة المانجو؛ الكريم باستري؛ السكر البودرة؛ نصف كوب من عصير المانجو؛ حتي نحصل علي خليط كريمي كثيف القوام ويترك ليبرد

نحضر بايركس

نغمس البسكويت في عصير المانجو ويرص في البايركس

يغطي بطبقة من خليط الجبن والكريمة

ثم طبقة من شرائح المانجو

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم تغطي الوجه بطبقة أخيرة من شرائح المانجو

تترك بالثلاجة حتي تبرد تماماً وتتماسك

ثم تخرج وتقدم باردة