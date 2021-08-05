طريقة عمل تيراميسو القهوة بدون بيض

لمحبي التيراميسو التقليدي نقدم لكِ وصفة التيراميسو بالقهوة بدون بيض وبطريقة إقتصادية

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز او بسكويت شاي سادة

2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان

2 كوب ماء مغلي

400 جرام جبن كريمي

200 ملل كريمة خفق

كوب سكر بودرة

كاكاو للوجه

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الجبن الكريمي؛ السكر البودرة معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف وتترك لتبرد

تذوب القهوة سريعة الذوبان في الماء المغلي ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة

نحضر بايركس

نغمس البسكويت داخل القهوة ويرص في البايركس طبقة منه

ثم تغطي بطبقة من الكريمة المخفوقة

تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية

ثم يغطي الوجه بالكاكاو ويترك ليبرد تماماً

يخرج ويقدم بارد