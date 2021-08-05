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طريقة عمل تيراميسو القهوة بدون بيض

نيفين عباسaccess_time27 / ذو الحجة / 1442 هـ       5 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي التيراميسو التقليدي نقدم لكِ وصفة التيراميسو بالقهوة بدون بيض وبطريقة إقتصادية

المقادير اللازمة

بسكويت ليدي فينجرز او بسكويت شاي سادة
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
2 كوب ماء مغلي
400 جرام جبن كريمي
200 ملل كريمة خفق
كوب سكر بودرة
كاكاو للوجه

طريقة العمل

تخفق الكريمة؛ الجبن الكريمي؛ السكر البودرة معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف وتترك لتبرد
تذوب القهوة سريعة الذوبان في الماء المغلي ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة
نحضر بايركس
نغمس البسكويت داخل القهوة ويرص في البايركس طبقة منه
ثم تغطي بطبقة من الكريمة المخفوقة
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
ثم يغطي الوجه بالكاكاو ويترك ليبرد تماماً
يخرج ويقدم بارد

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nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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