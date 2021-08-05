طريقة عمل تيراميسو القهوة بدون بيض

لمحبي التيراميسو التقليدي نقدم لكِ وصفة التيراميسو بالقهوة بدون بيض وبطريقة إقتصادية
المقادير اللازمة
بسكويت ليدي فينجرز او بسكويت شاي سادة
2 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
2 كوب ماء مغلي
400 جرام جبن كريمي
200 ملل كريمة خفق
كوب سكر بودرة
كاكاو للوجه
طريقة العمل
تخفق الكريمة؛ الجبن الكريمي؛ السكر البودرة معاً حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف وتترك لتبرد
تذوب القهوة سريعة الذوبان في الماء المغلي ويترك ليبرد بدرجة حرارة الغرفة
نحضر بايركس
نغمس البسكويت داخل القهوة ويرص في البايركس طبقة منه
ثم تغطي بطبقة من الكريمة المخفوقة
تكرر العملية حتي إنتهاء الكمية
ثم يغطي الوجه بالكاكاو ويترك ليبرد تماماً
يخرج ويقدم بارد