خبير تقني .. طرق عملية لخفض استهلاك الكهرباء

جدة ـ البلاد

في وقت دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين إلى أهمية التركيز على ما وصفته بـ “الرقم الأهم”، في فاتورة الكهرباء الجديدة، وهو كمية الاستهلاك باعتباره يحدد قيمة الفاتورة، اوضح المهندس علي عامر محمد العسيري رئيس قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية في جدة لـ”البلاد” أن المستهلك يمكنه اللجوء الى تقليل فواتير الكهرباء عند استخدام الأجهزة المنزلية المختلفة وذلك بمعرفة المسبب الرئيسي لعمل أي جهاز بشكل مستمر بحيث يستهلك الطاقة الكهربائية التي ترفع من قيمة الفاتورة خصوا وأن هناك أجهزة تعد أكثر إستهلاكاً للكهرباء وذلك حسب الجهاز المستخدم مثل براد المياه الكهربائي ويفضل فصل الجهاز عن الكهرباء في حالة مغادرة المنزل أو عدم الحاجة للماء البارد أو الساخن ، كما أن جهاز تسخين الخبز وهو من الأجهزة الأقل إستهلاكاً للكهرباء بحيث أنه لا يعمل إلا عند الحاجة اليه ومن الخطأ بأن يترك متصل بالكهرباء بعد الاستخدام.



أما تكييف الهواء فهو يعتبر من الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء بحيث لا يستطيع الإنسان الإستغناء عنه فترة الصيف ولكن يتم وضعة على درجة حرارة متوسطة ما بين 19-20 درجة مئوية ويكون على وضع الأوتوماتيك لضبط درجة الحرارة ويفضل إستخدام مكيفات الأسبلت حيث تستهلك طاقة أقل من مكيفات الشباك. وبالنسبة للغسالة فهي من الأجهزة الأكثر استهلاكاً للكهرباء في الآونة الأخيرة بحيث اصبح لديها خاصية التجفيف بالتسخين لذلك يمكن الاستفادة من أشعة الشمس لتجفيف الملابس بعد عملية الغسيل وعدم تشغيل الغسالة عندما تكون عدد الملابس قليل عن الوزن الذي تتحملة الغسالة وكذلك فصلها عن الكهرباء عند عدم الحاجة لها. أما أجهزة الكمبيوتر “راوتر ” الإنترنت فهذه الأجهزة من التقنيات الأقل استهلاكاً للكهرباء بحيث أننا حاليا جميعاً نعمل ونتعلم وننهي جميع معاملاتنا عبر الكمبيوتر وراوتر الإنترنت ولكن يمكن بأن يتم فصلها فترة النوم عند عدم الحاجة لها حيث تستهلك جزء بسيط في الإضاءه الصغيرة التي في اجهزة الكمبيوتر وراوتر الإنترنت.

السخانات الكهربائية لاينصح بتشغيلها خلال فترة الصيف وفترة الشتاء يمكن توصيلها بالكهرباء عند الحاجة فقط شحن الهواتف المحمول مع انها من المفترض بأنها لا تستهلك أي كهرباء عند توصيلها بالكهرباء بدون شحن لكن من الأفضل بأن يتم فصلها عن الكهرباء بعد الشخن لعدة اسباب منها الإستهلاك للكهرباء إما بالإضاءه البسيطة أو سلك الشحن.

فيشة التلفزيون تبين من فحص احد المنازل بأن التلفزيون وهو مغلق ومتصل بالكهرباء يستهلك كهرباء من الإضاءة البسيطة التي تظهر عند اغلاق التلفزيون لذلك يفضل عند الإنتهاء من المشاهدة فصل التلفزيون عن الكهرباء

الأجهزة ذات التايمر الذي يعمل بشكل مستمر حيث أن الساعة التي تظهر على أي جهاز كالميكروويف وغيرة تستهلك الكهرباء وفصلها عن الكهرباء في حالة عدم الإستخدام أفضل.

من ناحية اخرى أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا تسوية ختامية بنهاية العام لمشتركي الفاتورة الثابتة الملتزمين بالسداد، وإنما ستتم جدولة فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد للـ12 شهراً مقبلة.

وأضافت الشركة أنها لن تقطع خدمة التيار الكهربائي عن مشتركي الفاتورة الثابتة حتى لو زادت المستحقات عن الفاتورة، ما داموا مشتركين فيها وملتزمين بالسداد.