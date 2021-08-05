حسام بن سعود يكرم إدارة ولاعبي نادي الباحة لذوي الإعاقة

الباحة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة في مكتب سموه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الباحة لذوي الإعاقة علي بن صالح الشيخ ولاعبي النادي، وذلك بعد الحصول مؤخراً على بطولة المملكة لكرة الهدف، وجمع النادي بين بطولة الدوري الممتاز وبطولة المملكة لكرة الهدف .

ونوه سموه خلال اللقاء بقدرة الشباب السعودي وتميز أصحاب الهمم العالية ، وهنّأهم على هذا الإنجاز، مؤكدا دعمه لجميع الألعاب الرياضية التي يهتم بها نادي الباحة لذوي الإعاقة .

وفي ختام اللقاء كرم سمو أمير المنطقة جميع اللاعبين، متمنيا لهم مواصلة تحقيق الانتصارات ونيل المراكز المتقدمة في المسابقات المقبلة .

من جهته تقدم رئيس مجلس إدارة النادي علي الشيخ بالشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على دعمه الدائم لذوي الإعاقة في جميع اهتماماتهم، ووعد باستمرار تحقيق الانتصارات والتميز في أداء النادي .