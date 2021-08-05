أخبار موجزة

انطلاق برنامج “دراية” في نسخته الثانية

المدينة المنورة – محمد قاسم

يطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري يوم الأحد القادم البرنامج الوطني لمشاركة الوفود في المحافل الدولية، وتعزيز التواصل الحضاري “دراية” في نسخته الثانية، بمشاركة 18 جهة حكومية وعلى مدار أربعة أيام.

ويستهدف برنامج دراية المكلفين بتمثيل المملكة في المحافل الدولية من منسوبي الجهات الحكومية ممن تتطلب وظائفهم المشاركة في المحافل الدولية من مؤتمرات وندوات ومعارض وورش عمل دولية.

ويتناول البرنامج عدداً من المواضيع التي تتضمن تعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة، كما يستعرض التحديات التي تواجه الوفود في اللقاءات الدولية وأبرز تطبيقات الإتيكيت والبروتوكول إضافة إلى التعرف على القضايا والموضوعات المثارة عن المملكة وأساليب التعامل معها والتعرف على آليات التعامل مع الإعلام الدولي خلال تلك الملتقيات.

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور فهد بن سلطان السلطان أن انطلاقة النسخة الثانية من البرنامج تأتي بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى ولاستيعاب أعداد أكبر من المشاركين من موفدي الجهات الحكومية مؤكداً أن البرنامج خضع للتقييم والتطوير في محتواه بما يضمن أفضل الممارسات في مجالات الصورة الذهنية، بحيث تنعكس على تطوير الكفايات، وإتقان هذه الممارسات، وإكساب المشاركين المهارات اللازمة لنقل صورة حضارية تليق بمكانة المملكة ودورها الدولي.

وأضاف أن البرنامج سيُقام على مدار أربعة أيام متواصلة ويتضمن لقاءاتٍ تفاعليةً، وورشَ عمل، وجلساتِ عصف ذهني مركزة، وتطبيقات عملية، وتبادلًا للخبرات، واستعراضًا للتجارب العملية التي تهدف إلى الوقوف على هذه التجارب والاستفادة منها، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات التواصل الحضاري، والتمثيل الدولي وأساليب تعزيز الصورة الذهنية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.

القتل قصاصا بحق جانيين في جدة وخميس مشيط

جدة- أبها- واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، حيث أقدم أحمد محمد عوض العليمي – يمني الجنسية – على قتل يحيى بن يحيى بن عبدالله النجراني – سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس أصابته في صدره مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه ،والحُكم بقتله قصاصاً , وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد محمد عوض العليمي – يمني الجنسية – أمس ، بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

كما أصدرت الوزارة، أمس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير، حيث أقدم نبيل حسين يحيى الفقيه – يمني الجنسية – على قتل علي بن صويع بن ظافر القحطاني ـ سعودي الجنسية ـ ، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني نبيل حسين يحيى الفقيه – يمني الجنسية – أمس، بمدينة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.