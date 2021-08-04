المرأه قناع الألوفيرا الأكثر فعالية في محاربة حب الشباب!

تعد الألوفيرا من المواد الطبيعية المعروفة لمحاربة حب الشباب، ولكن يجب مراعاة بعض النصائح للحصول على نتائج جيدة أثناء استخدامها في روتين البشرة . وتبدأ عملية التخلص من البثور والشوائب بتنظيف البشرة جيدا بمستحضرات تناسب طبيعتها، ثم خلط جل الألوفيرا مع القليل من الزيت النباتي الذي يساهم في التخفيف من الإفرازات مثل زيت البندق أو زيت الجوجوبا، ووضع هذا الخليط على بشرة الوجه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بالماء الفاتر. أما لمعالجة احمرار البشرة فينصح بتطبيق جل الالوفيرا على البشرة ثم تمرير مكعب من الثلج فوقه. ويذكر أن جل الألوفيرا بات يدخل في ترطيبة العديد من مستحضرات التجميل المرطبة والمجددة للجلد، ولكن للحصول على الفعالية المنشودة يجب ألا تقل نسبة هذا المكون في المستحضر المستخدم عن 50%.