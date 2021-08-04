قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين “قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين”، وبدء تطبيقه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25/12/1442ه الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرار.

ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذه القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.