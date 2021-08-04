الإقتصاد

قرار قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين يدخل حيز التنفيذ

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1442 هـ       4 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في تطبيق قرار توطين “قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين”، وبدء تطبيقه اعتبارًا من اليوم الأربعاء 25/12/1442ه الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة للقرار.

ويسري هذا القرار على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات، حيث يأتي هذه القرار تماشيًا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة تقدم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عدة برامج للتدريب والدعم للمهن المستهدفة بالقرار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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