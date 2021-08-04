دراسة لإلزام المطاعم بقوائم وجبات خالية من الحساسية

جدة ـ البلاد

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها في مجالات تصحيح المخالفات المتعلقة بسلامة الغذاء والمنتجات الخاضعة لإشرافها ، وكشفت الهيئة ، أن نسبة الالتزام في تصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة لمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية،وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ أن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى لو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.

وتنفّذ “الهيئة” حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وأمس طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مشروع الدليل التنظيمي لاستحداث قوائم طعام مناسبة للأشخاص الذين يعانون حساسية الطعام.

ونص المشروع، المطروح حاليًا لاستطلاع آراء العموم، على تخصيص قائمتي طعام منفصلتين وخاليتين من المكونات المسببة لحساسية الطعام، مثل الجلوتين كالقمح والشعير والشوفان والشيلم والدخن، سواء الأنواع الأصلية منها أو المهجنة ومنتجاتها، إضافةً إلى البيض ومنتجاته.

وأكدت أنه يمكن لصاحب المنشأة تخصيص قوائم طعام منفصلة إضافية خالية من أحد المكونات المسببة لحساسية الطعام الأخرى، مثل القشريات ومنتجاتها، والأسماك ومنتجاتها، والفول السوداني ومنتجاته، والمكسرات ومنتجاتها، والحليب ومنتجاته، والكرفس ومنتجاته، والخردل ومنتجاته، وبذور السمسم ومنتجاتها، والرخويات ومنتجاتها، والترمس ومنتجاته، وفول الصويا ومنتجاته، والكبريتيت بتركيز 10 أجزاء في المليون أو أكثر. ونص المشروع على توفير 5 وجبات طعام على الأقل خالية من المكون المسبب لحساسية الطعام المحدد في القائمة الواحدة، وأن تكون قائمة الطعام مستقلة عن قائمة الطعام الرئيسية أو صفحة مستقلة بداخل قائمة الطعام الأساسية، سواء كانت معروضة على لوحة خشبية، أو شاشة إلكترونية، أو ورق مقوّى، أو كتيبات، أو تطبيقات الأجهزة الذكية، أو أي شكل من الأشكال.

وأكد على ضرورة أن توفر المنشأة قسماً خاصاً بالأغذية الخالية من المكونات المسببة للحساسية، في حال تقديم الطعام على شكل بوفيه مفتوح، بجانب وضع لوحة واضحة للمستهلك توضح القسم الخاص بالمكونات المسببة للحساسية، مشددة على ضرورة أن تهتم المنشأة الغذائية بتدريب العاملين على طريقة تحضير الأطعمة الخالية من المكونات المسببة لحساسية الطعام، لضمان خلو الوجبات منها.

وتُلزم “الغذاء والدواء” المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.

ومن أمثلة الأطعمة التي تسبب الحساسية البيض ، السمك ، الحليب ،المكسرات ، الفول السوداني ، المأكولات البحرية ، فول الصويا والقمح.