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توجيه بتضمين أهمية حصول منسوبي التعليم على اللقاح في خطبة الجمعة

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو الحجة / 1442 هـ       4 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي التعليم من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا حماية لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم.

كما تضمن التوجيه أهمية الوقاية من العدوى وانتشار فايروس كورونا، ولكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية. وذلك بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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