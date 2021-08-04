“الاتحاد العربي” يسحب قرعة “كأس العرب للسيدات”

الرياض – هاني البشر

بحضور الدكتور رجاء الله السلمي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأستاذة سمر نصار (عن بعد)، أجريت مساء اليوم بمدينة الرياض مراسم قرعة بطولة كأس العرب للسيدات 2021، التي ستقام منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 24 أغسطس الحالي حتى 6 سبتمبر القادم.

وأسفرت القرعة، عن وقوع منتخبات مصر وتونس والسودان ولبنان في المجموعة الأولى، بينما جاء في المجموعة الثانية منتخبات، الأردن والجزائر وفلسطين.

وتعد هذه البطولة إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم المدرجة في الموسم 2021 – 2022.

وكانت النسخة الأولى من البطولة، أقيمت بمدينة الإسكندرية في مصر عام 2006،. وتوج بلقبها منتخب الجزائر بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب المغرب،. بينما أقيمت النسخة الثانية في بالعاصمة القطرية الدوحة عام 2015، وتوج منتخب لبنان باللقب عقب فوزه على منتخب جيبوتي.