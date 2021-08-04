أخبار موجزة

أمير نجران يبحث تحديات مشاريع الإسكان

نجران- واس

بحث الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمحافظة بدر الجنوب أمس، مع نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبد الله البدير، سبل تجاوز بعض التحديات والمعوقات لمشاريع الإسكان في المنطقة، بما يضمن استمرارية العمل والإنجاز.

واستعرض سموه الخدمات التي تقدمها الوزارة لأهالي المنطقة، مؤكدًا جاهزية الإمارة والجهات الخدمية بالمنطقة كافة على تذليل العقبات، وتوفير التسهيلات الكفيلة بتقديم المزيد من المشاريع السكنية لخدمة المستحقين.

وأطلع سموه على ما حققه برنامج “سكني” بالمنطقة حتى شهر أغسطس الجاري من خيارات سكنية وتمويلية وأراض مجانية، تجاوزت أكثر من 16 ألف خيار، شملت الأراضي المجانية والوحدات السكنية، إضافة إلى القروض العقارية المدعومة، التي تتيح إمكانية شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وإلى ما تم تطويره من بنى تحتية في المشاريع والأراضي التابعة للوزارة بما تتناسب وقدراتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة بما يحقق أهداف “برنامج الإسكان” لدعم مشاريع الإسكان التنموي، الذي يعد إحدى مبادرات التكامل مع القطاع غير الربحي ، وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

القتل تعزيرا بحق جان لخروجه المسلح على السلطات

الدمام- واس

أصدرت وزارة الداخلية أمس، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، حيث أقدم أحمد بن سعيد بن علي الجنبي – سعودي الجنسية – على الخروج المسلح على سلطات الدولة، والشروع في قتل رجال الأمن بإطلاقه النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني والدوريات الأمنية في عدة أماكن بمحافظة القطيف مستخدماً في ذلك أسلحة كانت بحوزته، واشتراكه مع عدد من المجرمين في الإخلال بالأمن الداخلي واستهداف رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسلحة مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها وعلمه بتهريب تلك الأسلحة إلى داخل المملكة وتستره على ذلك، وسعيه في زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وأعمال الشغب، ومتاجرته بالمخدرات وترويجها، وتعاطيها.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولكون ما أقدم عليه من جرائم عديدة وما انطوت عليه من مجاهرة ومكابرة واعتداء وخروج على النظام العام وتمرد على ولي الأمر وخروج عن طاعته، وما يترتب على مثل هذه الجرائم والجنايات من فوضى وضرر يلحق بالمجتمع، ولأن الجرائم المذكورة صدرت بتخطيط وتمالؤ وتواطؤ، وارتكابها يوجب تشديد العقوبة لتكون قاطعة لشره وزاجرة ورادعة لغيره، فقد تم الحكم بقتل المذكور تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أحمد بن سعيد بن علي الجنبي – سعودي الجنسية – ، أمس بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأكدت زارة الداخلية للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.