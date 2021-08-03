هل واجهتك مشكلة في استخدام إنستجرام مؤخرا؟.. صعوبات تواجه المستخدمين حول العالم

لا بد أنك تواجهك مشكلة بين حين واخر في استخدام احد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه المرة في إنستجرام .

وبحسب ما ذكر موقع «داون ديتكتور»، المعني بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عددا من مستخدمي موقع «إنستجرام» حول العالم.

أبلغوا عن صعوبات واجهتهم في دخول المنصة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

74% من المستخدمين لم يتمكنوا من قراءة شريط الأخبار

وأشار الموقع إلى أن 74% من المستخدمين لم يتمكنوا من قراءة شريط الأخبار.

وأن 14% واجهوا مشاكل في تسجيل الدخول إلى الشبكة الاجتماعية، و12% لاقوا صعوبات في مشاهدة المنشورات.

وأوضح الموقع، أن المشاكل واجهت مستخدمين من روسيا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا والبرازيل وبريطانيا.

وكان عدد من مستخدمي تطبيق «تيك توك» في الولايات المتحدة أبلغوا في وقت سابق عن انقطاع في الشبكة الاجتماعية الشهيرة للفيديوهات.

وفي 19 مارس الماضي، واجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «واتساب» و«إنستجرام» و«ماسنجر»، المملوكة لشركة «فيس بوك»، صعوبة في استخدام خدمات هذه التطبيقات.

في مناطق متفرقة من العالم، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

ولجأ العديد من المستخدمين في ذلك الوقت، إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى للشكوى من تعطل خدمات التطبيقات الثلاثة.