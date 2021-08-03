الرياضة

دورة لحكام كرة اليد للسيدات بجدة

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1442 هـ       3 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- حمود الزهراني

دشن زهير القرشي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد، «برنامج دورة الحكام الجدد للسيدات لكرة اليد»، والتي ينظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد،. ويحاضر فيها الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي بالاتحاد الأستاذ عادل الجناحي،. إلى جانب محمود تخته عضو لجنة الحكام، ويحتضنها النادي الأهلي بمدينة جدة، خلال الفترة من 01-08 أغسطس الجاري، بمشاركة 18 حكماً من المنطقة الغربية.

ويتضمن البرنامج العديد من المحاور في قانون كرة اليد الدولي “نظرياً وعملياً”، وعلم النفس الرياضي،. بالإضافة إلى إصابات الملاعب وطرق علاجها، وتنظيم البطولات.

ويعد البرنامج هو الثاني من نوعه الخاص بالسيدات،. بعد أن نظم اتحاد اللعبة الدورة الأولى في المنطقة الشرقية، خلال يونيو الماضي بمشاركة 13 سيدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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