تامر حسني كلمة السر في إنهاء خلاف دياب ونصر محروس

أعلن الفنان المصري، تامر حسني، أنه تمكن من “الصلح بين الفنان دياب والمنتج والمخرج نصر محروس، بعد أزمة بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح 8 ألبومات خلال 8 سنوات.
ونشر تامر حسني مقطع فيديو على حسابه في “فيسبوك” أنه نجح في الصلح بين دياب ونصر محروس، ووجه الشكر لمحروس على تلبية رغبته في إنهاء الخلاف والصلح مع المطرب دياب”.
جدير بالذكر أن الأسابيع الماضية شهدت نزاع قضائي وهجوم عبر البرامج التفزيونية، بين المنتج نصر محروس والفنان دياب، ونجح الفنان تامر حسني في إنهائها ، مؤكدا موافقة المنتج على فسخ تعاقده مع المطرب، وتغاضيه عن تقاضي قيمة الشرط الجزائي البالغ 2 مليون دولار.