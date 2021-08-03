المنتخب المصري يلقن الألمان درسا ويواجه فرنسا

القاهرة- محمود العوضي
لقن المنتخب المصري نظيره الألماني درسا قاسيا. في فنون كرة اليد، بعدما تغلب عليه. 26/31 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن ربع نهائي منافسات كرة اليد بالدورة الأولمبية. التي تقام فعاليتها حاليا في طوكيو. وكتب المنتخب المصري اسمه كأول فريق عربي. في كرة اليد يتأهل لنصف نهائي دورة أولمبية في التاريخ.
وكان المنتخب المصري قد نجح في التأهل إلى ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.
بدأ المصريون المباراة بقوة أمام منتخب ألمانيا الذي تأهل في المركز الثالث عن المجموعة الأولى.
وقدم الفراعنة أداء قويا على المستوى الهجومي والدفاعي. وتقدم منذ بداية اللقاء حتى نهايته وسيطر على مجريات الأمور سيطرة تامة.
لينتهي الشوط الأول من اللقاء الذي كان نجمه كريم هنداوي حارس المرمى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 16-12. وفي الشوط الثاني استمر التفوق المصري وتألق جميع اللاعبين حتى النهاية.
ولم يكتف الفريق بفارق 4 أهداف، بل نجح في تعزيز التقدم وزيادة الفارق إلى 5 أهداف بنهاية المباراة.
لتفوز مصر على منتخب ألمانيا بنتيجة (31-26) ويتأهل إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع منتخب فرنسا الذي تصدر المجموعة الأولى، ثم تفوق على البحرين في الدور ربع النهائي27/42، وستقام المباراة يوم الخميس القادم الموافق 5 أغسطس.