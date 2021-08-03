المنتخب المصري يلقن الألمان درسا ويواجه فرنسا

العدد 23407 الخميس 26 ذو الحجة 1442 هـ 08/05/2021 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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