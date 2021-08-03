المصارعان المصريان” كيشو ومتولي” يلعبان على البرونزية

جدة-البلاد
يلعب كل من المصارعين المصريين. محمّد إبراهيم “كيشو” ومحمّد متولي على الميدالية البرونزية. في وزنهما. ضمن المصارعة اليونانية-الرومانية غدا الأربعاء في أولمبياد طوكيو2020.
استهل “محمد إبراهيم كيشو” مشواره اليوم .الثلاثاء في ثمن نهائي وزن 67 كلغ. بفوز على الكوري الجنوبي هانسو ريو 7-6. ثم تخطى الأرميني كارين أصلانيان، في ربع النهائي بالنقاط (7-7).
وفي نصف النهائي، كان كيشو قريباً من التأهل. إلى مباراة اللقب وضمان فضية على الأقل. بتقدمه على الأوكراني برفيز ناسيبوف0/6 . لكن الأخير قلب تأخره محققا الفوز 7-6.
ويلعب محمد إبراهيم كيشو غدا الأربعاء على البرونزية. مع الخاسر من لقاء الدنماركي فريدريك هولمكفيست بييريهوس. والروسي تحت علم محايد أرتيم سوركوف.
وفي نفس الوزن، خسر الجزائري عبد المالك مرابط. أمام الكوري الجنوبي هانسو ريو بالأفضلية التقنية صفر-8. والتونسي سليمان نصر أمام الروسي أكر العبيدي بالنتيجة عينها.
متولي يلعب على البرونزية
وفي وزن 87 كلغ، تغلب المصارع محمد متولي. على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش بالأفضلية التقنية 9-1. ثم على الكوبي دانيال غريغوريتش هيتشيفاريا بالسقوط 4-صفر. وفي نصف النهائي، سقط أمام المجري فيكتور لورينتس بالنقاط 2-9.
وفي الوزن نفسه، تغلب الجزائري بشير سيد عزارة. على الصيني في بنغ في ثمن النهائي بالأفضلية التقنية 11-1. قبل أن يخسر في ربع النهائي أمام الأوكراني زان بيلينيوك بأفضلية النقاط (1-1).
وفي المصارعة الحرة، خسرت التونسية مروى عامري. أمام السويدية هينا كاتارينا يوهانسون 1-5 في ثمن نهائي وزن 62 كلغ. وكانت عامري (32 عامًا) قد أحرزت برونزية وزن 58 كلغ. في ريو 2016 وحلت وصيفة في بطولة العالم 2017 في باريس.
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