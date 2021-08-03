الدولية

أكدت أن جهود دول التعاون كان لها الفضل في التحرير

الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور السعودية

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1442 هـ       3 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

الكويت : متابعات

أكد مجلس الوزراء الكويتي أن دولة الكويت تستذكر بكل “تقدير وامتنان” دور المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية أخواتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء وجهودهم الخيرة والمباركة التي ساهمت في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس 1990.

وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود كان لها بعد فضل من الله الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ البلاد  من كل مكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله.

يذكر أن يوم أمس حلت الذكرى الـ31 للغزو العراقي الغاشم حيث يستذكر الكويتيون ذكراه الأليمة والدروس والعبر من هذه المحنة ويستحضرون صمود المقاومة التي ضربت أروع البطولات في ملحمة وطنية خالدة تتوارثها الأجيال في سبيل تحرير البلاد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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