الكويت تستذكر بكل تقدير وامتنان دور السعودية

أكدت أن جهود دول التعاون كان لها الفضل في التحرير

الكويت : متابعات

أكد مجلس الوزراء الكويتي أن دولة الكويت تستذكر بكل “تقدير وامتنان” دور المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقية أخواتها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأشقاء والأصدقاء وجهودهم الخيرة والمباركة التي ساهمت في تخليصها من براثن الاحتلال العراقي الغاشم الذي تعرضت له في فجر الثاني من أغسطس 1990.

وذكر المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن هذه الجهود كان لها بعد فضل من الله الدور الحاسم في دحر العدوان ونصرة الحق الكويتي وتكريس قواعد الشرعية الدولية.