التشهير بمقيم فرنسي تستر على لبناني بقطاع المقاولات

البلاد : متابعات

شهّرت وزارة التجارة بمقيم فرنسي وآخر لبناني بعد إدانتهما قضائياًَ بمخالفة نظام مكافحة التستر؛. إثر تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما تضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.