الإقتصاد

التشهير بمقيم فرنسي تستر على لبناني بقطاع المقاولات

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو الحجة / 1442 هـ       3 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شهّرت وزارة التجارة بمقيم فرنسي وآخر لبناني بعد إدانتهما قضائياًَ بمخالفة نظام مكافحة التستر؛. إثر تمكين الأول للثاني من العمل لحسابه الخاص في أنشطة المقاولات بمدينة الرياض.

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكما تضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، بالإضافة إلى إبعاد المتستر والمتستر عليه عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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