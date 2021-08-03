الترشيح لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي

الرياض ـ البلاد

تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمحافظة على البيئة وتنميتها وحمايتها من عوامل التلوث، مسترشدة في ذلك بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو ويحث على العناية بالبيئة وعدم الإضرار بها والانتفاع بمواردها دون إسراف، وفي سبيل تحقيق ذلك أصدرت الدولة عدداً من الأنظمة التي أناطت مسؤولية تنفيذها بعدد من الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة، كما اتبعت المملكة سياسات متوازنة ومتكاملة من خلال تخطيط وتنفيذ برامج ومشروعات التنمية لضمان عدم تأثيرها السلبي على البيئة، كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” فتحت اليوم باب الترشيح لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي.

وأوضح أن الترشيح في المسابقة يأتي تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالمركز، فيما تتولى الإيسيسكو الأمانة العامة للجائزة، ويستمر الترشيح حتى نهاية ديسمبر 2021م، ومن المقرر أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة، الذي سينعقد في دورته القادمة بمدينة جدة خلال عام 2022م.

ونوه المهندس الغامدي بالدعم غير المحدود من القيادة الحكيمة في جانب البيئة واستدامتها ليشمل البحوث والدراسات العلمية وكل ما من شأنه تطوير العمل البيئي في العالم الإسلامي أجمع.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى ترسيخ المفهوم الواسع للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، وتحفيز الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة عالميا في هذا المجال .

وعدّ الجائزة إحدى الدعائم المهمة للمملكة في تشجيع العمل البيئي الدولي المشترك ونشر الوعي بقضاياه، وحافزا للمؤسسات والمنظمات الأهلية والأفراد من أجل تأمين مستقبل البيئة للإنسان ومحيطه بشكل عام. وأفاد الغامدي أن فروع الجائزة الأربعة تشمل البحوث والإنجازات والممارسات الناجحة، وفرع الممارسات والأنشطة الريادية لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية في الدول الأعضاء، وفرع الأنشطة الريادية للمرأة في العمل البيئي، الذي تم استحداثه في هذه الدورة، في إطار إعلان منظمة الإيسيسكو 2021 عاما للمرأة، ودعت الراغبين في الترشح أو الحصول على مزيد من المعلومات حول الجائزة وفروعها وشروط الترشيح لها إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني (www.ksaaem.org), أو عبر العنوانين الإلكترونيين التاليين:[email protected] // [email protected]