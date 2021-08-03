البرازيل تتخطى المكسيك وتتأهل للنهائي

جدة- البلاد
حجز منتخب البرازيل الأولمبي مقعده في نهائي كرة القدم. بأولمبياد طوكيو بعد تغلبه
على نظيره المكسيكي بنتيجة 4-1. بركلات الترجيح بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي والإضافي. بالتعادل السلبي. وبذلك يثأر المنتخب البرازيلي لنفسه بعد خسارته. نهائي دورة لندن عام 2012. وكان منتخب المكسيك حامل لقب النسخة قبل الأخيرة من الأوليمبياد. التي أُقيمت في لندن عام 2012، قد انتزع اللقب في النهائي آنذاك بالفوز على البرازيل بهدفين لهدف.
سجل ضربات البرازيل الترجيحية دانييل الفيس، وجابرييل مارتينيلي، وبرونو جيماريس، ورينير جيسوس كارفاليو.فيما أهدر ركلات جزاء المكسيك كل من، إدواردو أجويري يوهان فاسكيز، وسجل كارلوس رودريجيز.
سيطر التعادل السلبي على أحداث مواجهة المكسيك والبرازيل فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو لكرة القدم رجال، حيث إنتهى الوقتين الأصلى والإضافي بدون تسجيل أهداف ، على استاد كاشيما سوكر فى مدينة كاشيما باليابان وسيلجأ الحكم لركلات الجزاء الترجحية لحسم الفائز والمتأهل إلى النهائى.
وأشهر حكم اللقاء، 9 إنذرات صفراء منهم 5 كروت للاعبي البرازيل دييجو كارلوس، أنتوني، برونو جيماريس، و رينير جيسوس كارفاليو،و دوجلاس لويز، و4 كروت للاعبي المكسيك سيزار مونتيس، ديجو لاينز، وفلاديمير لورونا، ولويس مورو.
دخل أندري جاردين مدرب منتخب البرازيل الأولمبي، المباراة بالتشكيل الرسمى، فى نصف نهائى أولمبياد طوكيو، حيث شهد تشكيل منتخب البرازيل مشاركة باولينيو في الهجوم، كبديل لماتيوس كونها، المُصاب من مباراة مصر في ربع النهائي.
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