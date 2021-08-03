أمير الجوف يوجه بإنهاء ربط محطة القطار بمركز بسيطاء خلال 3 أشهر

بسيطاء : البلاد

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف،. اليوم على مشروع طريق ربط محطة القطار للشحن فى مركز بسطاء إلى طريق ميقوع / تبوك في مرحلته الأولى والثانية.

وفور وصول سموه كان في استقباله مدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة الجوف المهندس عتيق بن محمد الشمري الذي قدم لسموه شرحًا عن المشروع البالغ طوله 64 كم بقيمة إجمالية 85،470،791.45 ريالاً ، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه 87.20 % .

وشاهد سموه عرضا مرئيا عن المراحل التي يمر بها المشروع حتى اكتماله والمشاريع المنفذة بمحافظة طبرجل ،. حيث يتم العمل بمشروع الصيانة بقيمة 47،594،781 ريال ، ومبادرات السلامة والبالغ قيمتها 14،339،141 ريال .

وشدد سمو أمير منطقة الجوف على الإنتهاء من المشروع خلال ثلاثة أشهر القادمة لإنتهاء المدة المتفق عليها بعد منح المقاول سنه إضافية ،. مع تنفيذة وفق المعايير المنصوص عليها لأهمية هذه المشروع ، مما يسهم باكتمال منظومة الطرق التي تربط

المنطقة بالمناطق الأخرى تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 الرامية إلى توفير الخدمات لأبناء الوطن. وتحقيقًا لتطلعات قيادتنا الرشيدة