مشروبات تعمل كمهديء طبيعي.. تساعدك على مواجهة المواقف الصعبة

يمر الإنسان ببعض المواقف التي تجعله بحاجة الهدوء وهناك مشروبات لتهدئة الأعصاب بالفعل ينصح بها.

وبحسب موقع ،”طب ويب” هناك عدد من المشروبات التي تدعم الصحة والهدوء العربي وبينها..

القرفة

القرفة من التوابل العطرية الدافئة المصنوعة من اللحاء الملفوف لشجرة موطنها جنوب شرق آسيا.

والقرفة لها نكهة مميزة تعرف باسم «سينامالديهيد»، وهي مبيد فطري قوي ومضادة للميكروبات.

ومن مميزات القرفة بجانب تهدئة الأعصاب، خفض ضغط الدم، تثبيت نسبة السكر في الدم، تحسين حساسية الأنسولين.

الشاي الأخضر

كذلك الشاي الأخصر يحتوي على حمض «L-theanine»، وهو حمض أميني ثبت أنه يخفف من القلق والتوتر.

شاي البابونج (كاموميل)

وكذا يساعد في تخفيف أعراض البرد وتقليل الالتهاب وتحسين صحة الجلد، بالإضافة إلى علاج القلق والأرق

كما مهديء طبيعي ومحسن لجودة النوم، بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي.

النعناع

كذلك النعناع مفيد للغاية ويستخدم في الطب التقليدي منذ مئات السنين.

إذ يحتوي النعناع على خصائص مضادة للفيروسات ومضادة للميكروبات وحتى مضادة للحساسية.