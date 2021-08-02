ليبيا: تغييرات جذرية في المناصب العليا

طرابلس – وكالات

يتجه المجلس الرئاسي الليبي إلى إجراء تغييرات جذرية في عدد من المناصب العليا بالدولة ،وذلك على ضوء التحديات التي تواجه ليبيا في هذه المرحلة التي تسعى فيها إلى تطبيق خارطة الطريق نحو الاستقرار.

وبحسب مصادر مقربة من المجلس الرئاسي ، يعتزم رئيس المجلس محمد المنفي تغيير عدد من المسؤولين وسفراء لليبيا بالخارج ، كما سيطلب من رئيس الحكومة وضع حل لأزمة الكهرباء المستمرة أو إقالة وتغيير مجلس إدارة الشركة، كذلك ضرورة العمل على إجراء الإصلاحات المطلوبة والضرورية بكافة المناطق الليبية.

ومؤخرا أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة( 5+5) إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه ، والذي سيساعد على إجراء الانتخابات المقبلة، وسيكون له أثر إيجابي على وحدة التراب الليبي وتماسك النسيج الاجتماعي.