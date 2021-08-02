رصاص “حزب الله” يقتل اللبنانيين

بيروت – البلاد

مجددا سقطت أقنعة ميليشيا حزب الله ، ذراع إيران في لبنان، بتوجيه الرصاص إلى اللبنانيين موقعا عدداً من الضحايا ، وسط موجات الغضب وانتقادات شعبية وإعلامية داخل لبنان ، والتي أكدت أن الحزب الموالي كشف عن طبيعته التي حاول مواراتها ، مما يعكس حجم مأزقه الشعبي بسبب عرقلته حلول الأزمات السياسية والاقتصادية ، والاستقواء بالسلاح خارج سيطرة الدولة. واندلعت أمس اشتباكات بين عناصر حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، أدت إلى سقوط قتلى وذلك خلال تشييع أحد مسؤولي الميليشيا ، حيث شهدت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. من جانبه قام الجيش اللبناني بتنفيذ عملية انتشار واسعة ، وأغلق الطريق من خلدة في اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعد المواطنين لترك سيارتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.