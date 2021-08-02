الدولية

رصاص “حزب الله” يقتل اللبنانيين

صحيفة البلادaccess_time24 / ذو الحجة / 1442 هـ       2 أغسطس 2021chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت – البلاد

مجددا سقطت أقنعة ميليشيا حزب الله ، ذراع إيران في لبنان، بتوجيه الرصاص إلى اللبنانيين موقعا عدداً من الضحايا ، وسط موجات الغضب وانتقادات شعبية وإعلامية داخل لبنان ، والتي أكدت أن الحزب الموالي كشف عن طبيعته التي حاول مواراتها ، مما يعكس حجم مأزقه الشعبي بسبب عرقلته حلول الأزمات السياسية والاقتصادية ، والاستقواء بالسلاح خارج سيطرة الدولة. واندلعت أمس اشتباكات بين عناصر حزب الله وعشائر عربية جنوب بيروت، أدت إلى سقوط قتلى وذلك خلال تشييع أحد مسؤولي الميليشيا ، حيث شهدت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية شهدت عراكاً بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. من جانبه قام الجيش اللبناني بتنفيذ عملية انتشار واسعة ، وأغلق الطريق من خلدة في اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعد المواطنين لترك سيارتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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