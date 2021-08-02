تعذيب وتصفيات جسدية بسجون الحوثي

واشنطن – وكالات

وثقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، قائمة جديدة للأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضحت في بيان، أنها رصدت ١٦٣٥ حالة تعذيب في العامين الماضيين، وأكثر من ٣٥٠ حالة قتل تحت التعذيب، منها ٣٣ امرأة مختطفة ، فيما تعرض آخرون للتصفية الجسدية داخل سجون المليشيا، ودعت منظومة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي للضغط على مليشيا الحوثي للتوقف فوراً عن هذه الجرائم، إلى ذلك أحالت الميليشيا مئات الضباط للتقاعد القسري بصنعاء وأحلت بدلاً عنهم عناصر من المؤمنين بأفكارها الانقلابية ، وحذر أمنيون وحقوقيون يمنيون من استمرار مواصلة الحوثيين تشكيل ميليشيات وكتائب ذات صبغة طائفية بحتة تدور في الفلك الإيراني ويتعهد عناصرها بالولاء لطهران وليس للدولة اليمنية ، كما حذر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني من تحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية وإلى توسيع نفوذ النظام الإيراني في المنطقة بهدف السيطرة على خطوط الملاحة، مهدداً الأمن والسلم الدوليين”.