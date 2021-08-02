تعاون سعودي فرنسي في مجالات الاقتصاد الرقمي

باريس : واس

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم في باريس بسفير التعاون الرقمي بجمهورية فرنسا هنري فيردي، بحضور معالي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي،. ومعالي الرئيس المكلف لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم التقنية الدكتور منير الدسوقي، وعددٍ من مسؤولي الجانبين.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وفرنسا في مجالات التحول التقني والرقمي والفضاء والابتكار.

كما ناقش الاجتماع تحفيز نمو الاقتصاد الرقمي ومنظومة الابتكار وتسريع تبني التقنيات الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال الاعتماد على المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة كمحور ربط للقارات،. إضافة إلى مركز الثورة الصناعية الرابعة الذي تم تدشينه مؤخرا في الرياض.